Москва, 15 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что конкретные цифры по плоской шкале налогов будут проработаны правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плоская шкала

По его словам, сейчас ведется разработка «контуров налоговой системы» с 2019 года. Конкретные цифры пока названы быть не могут — «надо поработать», если повышение и будет, то незначительное. Говоря о принципе подоходного налога, Медведев отметил, что он пока сохранится: налоговая шкала останется плоской.

Премьер-министр пояснил, что налоговая база НДФЛ растет, а это значит, что люди согласны с существующей плоской шкалой и готовы его платить. «Плоская шкала налогообложения сыграла большую роль в «обелении» доходов», — подчеркнул глава правительства. Он добавил, что сейчас ведется разработка «контуров налоговой системы» с 2019 года.

«Когда-нибудь, может, и вернемся к вопросу прогрессивной шкалы, но в ближайшие годы этого не будет», — сказал Медведев, добавив, что если повышение ставки подоходного налога на физических лиц и будет, то оно будет незначительным.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны. В ходе беседы обсуждаются итоги года и прогнозы на следующий год.