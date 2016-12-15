В Ивановской области предлагают повысить размер взноса на капремонт
Иваново, 15 декабря, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Минимальный размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2017 году в Ивановской области изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 декабря в пресс-службе администрации региона по итогам заседания членов правления и попечительского совета фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области. Вопрос повышения размера взносов на капремонт стал одним из основных вопросов повестки заседания.
Как отмечалось, для Ивановской области федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц составляет в 2017 году 6,7 рублей. Однако, по мнению участников заседания, федеральный стандарт для региона завышен. В то же время, по данным, которые привела генеральный директор регионального Фонда капремонта Елена Сесягина, в соответствии с расчетами регоператора экономически обоснованный размер взноса за капитальный ремонт составляет 9,51 руб. «Этот расчет, произведен по методике, утвержденной Минстроем России», — сказала она.
За последнее время строительные материалы и собственно работу подорожали, а потому, как отмечалось на заседании, оставлять размер платы на прежнем уровне — 5,90 руб. — нецелесообразно: это может повлечь за собой резкое повышение цен в будущем. По итогам голосования было принято решение обратиться с ходатайством к губернатору об установлении минимального взноса за капитальный ремонт в размере 6,40 рублей.
«При расчете стоимости попечительским советом учитывалась не только финансовая потребность регоператора, но и оценивалась доступность платежа для всех категорий граждан Ивановской области, — подчеркнул заместитель председателя правительства области Максим Громов. — Рекомендованный членами попечительского совета размер платежа ниже расчета регионального фонда и федерального стандарта, установленного для Ивановской области в 2017 году».
Всего в Ивановской области в 2015—2016 годах регоператор должен отремонтировать порядка тысячи многоквартирных домов. На 45 объектах в настоящее время работы продолжаются, еще на 30 объектах ремонт отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Отметим, что если в 2015 году региональный фонд капремонта испытывал сложности со сбором взносов — Ивановская область регулярно входила в число регионов с самой низкой собираемостью денег на капремонт — то, по итогам третьего квартала 2016 года Фонд капитального ремонта Ивановской области занимает седьмое место среди 18 субъектов Центрального Федерального округа с показателем собираемости 87,7%. С января по октябрь было подано 1785 исковых заявления с требованиями о взыскании задолженности. На сегодняшний день уже 87% исков удовлетворены.