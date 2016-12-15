Иваново, 15 декабря, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Минимальный размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2017 году в Ивановской области изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 декабря в пресс-службе администрации региона по итогам заседания членов правления и попечительского совета фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области. Вопрос повышения размера взносов на капремонт стал одним из основных вопросов повестки заседания.

Severnoe-tushino.mos.ru Взносы на капитальный ремонт

Как отмечалось, для Ивановской области федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц составляет в 2017 году 6,7 рублей. Однако, по мнению участников заседания, федеральный стандарт для региона завышен. В то же время, по данным, которые привела генеральный директор регионального Фонда капремонта Елена Сесягина, в соответствии с расчетами регоператора экономически обоснованный размер взноса за капитальный ремонт составляет 9,51 руб. «Этот расчет, произведен по методике, утвержденной Минстроем России», — сказала она.

За последнее время строительные материалы и собственно работу подорожали, а потому, как отмечалось на заседании, оставлять размер платы на прежнем уровне — 5,90 руб. — нецелесообразно: это может повлечь за собой резкое повышение цен в будущем. По итогам голосования было принято решение обратиться с ходатайством к губернатору об установлении минимального взноса за капитальный ремонт в размере 6,40 рублей.

«При расчете стоимости попечительским советом учитывалась не только финансовая потребность регоператора, но и оценивалась доступность платежа для всех категорий граждан Ивановской области, — подчеркнул заместитель председателя правительства области Максим Громов. — Рекомендованный членами попечительского совета размер платежа ниже расчета регионального фонда и федерального стандарта, установленного для Ивановской области в 2017 году».

Всего в Ивановской области в 2015—2016 годах регоператор должен отремонтировать порядка тысячи многоквартирных домов. На 45 объектах в настоящее время работы продолжаются, еще на 30 объектах ремонт отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отметим, что если в 2015 году региональный фонд капремонта испытывал сложности со сбором взносов — Ивановская область регулярно входила в число регионов с самой низкой собираемостью денег на капремонт — то, по итогам третьего квартала 2016 года Фонд капитального ремонта Ивановской области занимает седьмое место среди 18 субъектов Центрального Федерального округа с показателем собираемости 87,7%. С января по октябрь было подано 1785 исковых заявления с требованиями о взыскании задолженности. На сегодняшний день уже 87% исков удовлетворены.