Нальчик, 15 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Борт санитарной авиации МЧС вылетел в Кабардино-Балкарию за пострадавшими от взрыва газа. Под контролем медиков их доставили в ожоговый центр в городе Нижний Новгород, где им окажут высокую квалифицированную медицинскую помощь, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Hans Огонь

На лечение в специализированный центр были направлены двое взрослых пострадавших. У мужчины ожоги поверхности кожи составляют 70%, у женщины — 55%. Санитарно-авиационный рейс оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние тяжелобольных и оказывать им необходимую помощь во время полета, отметили в МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 13 декабря в селении Верхний Куркужин Баксанского района. От взрыва пострадала семья из четырех человек. Все они были доставлены в больницу с тяжелыми ожогами. Спустя сутки скончался полуторагодовалый ребенок, который получил до 45% ожогов тела. Тяжелое состояние отмечают врачи и у младшей сестры погибшего мальчика. Она получила ожоги дыхательных путей, у нее также поражено 11% поверхности кожи.

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