Астрахань, 15 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, в Астрахани перестало биться сердце известного и любимого почитателями футбола, легендарного тренера Александра Колосова. Почетный гражданин Астрахани скончался на 69-м году жизни, которую практически всю посвятил футболу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра.

Sammedan Траурная свеча

Колосов навсегда останется лицом астраханского футбола, ведь именно под его началом ФК «Астрахань» из команды, играющей в областном первенстве, поднялся до уровня первенства страны и Кубка России. Его вклад в развитие футбола в Астрахани трудно переоценить. Этим видом спорта он начал заниматься еще в детстве. В 18 лет — с 1996 года — пришел в профессиональный футбол. Играл за команды «Энергия» (Новочеркасск), «Торпедо» (Таганрог), «Баррикады» (Волгоград). В астраханской команде «Судостроитель» — с декабря 1976 года. Сначала был рядовым игроком, потом тренером, впоследствии возглавил клуб, который был переименован в ФК «Астрахань».

За заслуги в профессиональной деятельности в 2000 году получил звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта». В 2004 году стал Почетным гражданином города Астрахани.

Прощание с Александром Колосовым пройдет завтра в Доме офицеров Каспийской флотилии.