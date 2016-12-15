Москва, 15 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что для граждан России важна безопасность границ и обороноспособность страны.

Government.ru Дмитрий Медведев на выставке вооружений

Так он прокомментировал беспрецедентный рост расходов на оборону. По его словам, расходы на оборону — это, прежде всего, гособоронзаказ, который оплачивается из федерального бюджета.

Таким образом создаются рабочие места для множества людей и значительная часть ВВП. В мире Россия занимает второе место после США по продаже оружия, это приносит доход в $17 млрд.

«Как бы нам всем ни хотелось мира, заказ на оружие в мире существует, и Россия над ним работает», — сказал глава правительства.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны. В ходе беседы обсуждаются итоги года и прогнозы на следующий год.