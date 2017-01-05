Москва, 5 января, 2017, 07:46 — ИА Регнум. МИДу России рекомендуют выступить в ООН с инициативой приравнять информационно-техническое воздействие на государственные учреждения иностранного государства к атакам агрессии, осуществление которых противоречит Уставу ООН и принципам международного права, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Министерству иностранных дел России следует выступить в ООН с инициативой приравнивания, осуществления информационно-технического воздействия на государственные учреждения иностранного государства к атакам агрессии, осуществление которых противоречит Уставу ООН и принципам международного права», — сказал депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Он напомнил, что президентом России была утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, в качестве основной цели было названо обеспечение устойчивой работы критической информационной инфраструктуры России.

«Для реализации целей данной концепции необходимо полностью оснастить наши стратегические объекты программным обеспечением собственного производства», — сказал парламентарий. «Иностранный софт, используемый в российских государственных учреждениях, является уязвимым местом и нам следует в кратчайшие сроки полностью отказаться от иностранных операционных систем в государственных учреждениях», — считает Чепа.