Москва, 15 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. На 2016 год осуществлена закупка вооружения и техники для постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс «Ярс». Об этом сегодня, 15 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Ярс»

По его словам, полки Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизий были вооружены новыми комплексами в подвижном грунтовом варианте. Козельская ракетная дивизия получила «Ярс», базирующийся стационарно.

«В декабре 2016 года на боевое дежурство заступят ещё четыре полка — в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН»., — сказал Каракаев.

«Структура перспективной ракетной группировки на рубеже 2020−2030 годов будет, как и сейчас, двухкомпонентной, с сохранением стационарных ракетных комплексов, обладающих мощью и высокой боевой готовностью к немедленному применению. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на возникающие и прогнозируемые угрозы», — отметил командующий РВСН.