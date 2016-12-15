Москва, 15 декабря, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Федеральный резерв США принял решение повысить ставку до 0,5−0,75%: момента прошлого ужесточения денежно-кредитной политики прошел ровно год. Власти окончательно убеждены, что американская экономика встала на путь роста, говорит главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Катализатором укрепления американской валюты стало вовсе не повышение ставки, говорит эксперт. «Данный сценарий уже давно закладывался в цены, поэтому участников рынка такой ход ФРС не удивил. Удивила риторика сопроводительного заявления и главы ЦБ Джанет Йеллен на последовавшей пресс-конференции. В сопроводительном заявлении Центробанк сообщил, что к концу 2017 года ставка достигнет 1,4% по итогам трех повышений на 0,25%. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ждали лишь два повышения в 2017 году», — говорит Мельников.

Йеллен же отметила, что рынок труда продолжает демонстрировать признаки стабильности, а экономика — развиваться, рассказывает аналитик. «Более того, прогнозы по ВВП были пересмотрены на повышение: ВВП в 2016-м году может вырасти на 1,6%, в 2017-м — на 2,1%, в 2019 — на 1,9% против сентябрьских оценок на уровне 1,8%/2,0%/1,8% соответственно. От уровня безработицы ожидается сохранение в районе 4,5% на протяжении следующих 3 месяцев», — поясняет эксперт.

«О чем нам говорит такой ход ФРС США? Во-первых, власти окончательно убеждены, что экономика встала на путь роста. По крайней мере, на это указывает большинство макроэкономических индикаторов. Во-вторых, ФРС внял намекам избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно упрекал Федрезерв в излишне мягкой денежно-кредитной политике. В сочетании эти два фактора закладывают устойчивый фундамент для дальнейшей монетарной рестрикции в США и, как следствие, укрепления доллара», — сказал Мельников.

Мировые фондовые рынки на решение ФРС реагируют негативно, так как повышение ставок в крупнейшей экономике мира автоматически увеличивает стоимость кредитования и, как следствие, снижает приток капитала в фондовые активы, указывает эксперт. «Вполне вероятно, сейчас мы наблюдаем зарождение отрицательной динамики не только на российских площадках, но и на зарубежных», — заключил он.

14 декабря Совет управляющих ФРС США принял решение о повышении базовой ставки до 0,5−0,75%. Нефть Brent отреагировала на это решение падением цены ниже 53 долларов за баррель.