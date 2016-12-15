Москва, 15 декабря, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Устные заверения украинской стороны в том, что решение антимонопольного органа оштрафовать «Газпром» на $6,6 млрд не ведет за собой рисков для транзита российского газа не являются достаточными для Москвы. В этом вопросе необходимы юридические шаги, заявил 15 декабря журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Gazprom.ru Газопровод

По его словам, все вопросы, касающиеся спорных моментов по контракту, должны быть решены в Арбитражном суде Стокгольма. При этом решение Хозяйственного суда Киева Новак назвал, очевидно, ангажированным, и отметил, что все подобные решения — незаконны.

Он также назвал беспрецедентным случай, когда «Газпром» — компания, которая не оказывает услуги — обвиняется том, что нарушает антимонопольное законодательство. Что касается гарантий со стороны Украины, пообещавшей, что газ в рамках наложенного на «Газпром» штрафа отобран не будет, то они отсутствуют, отметил Новак. По его словам, нужны гарантии юридического характера, только отмена решения суда и решения антимонопольного органа Украины может служить гарантией того, что это не будет использовано в качестве инструмента для отбора газа.

14 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил журналистам, что решение Антимонопольного комитета Украины не повлияет на транзит газа из России. Он отметил, что Киев намерен выполнять международные обязательства по транзиту газа.

Читайте также: Миллер пояснил, чем Киев может обосновать незаконный отбор российского газа