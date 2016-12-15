Филадельфия, США, 15 декабря, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Колорадо Эвеланш» (Денвер) на своей площадке уступил «Филадельфии Флайерз» (Филадельфия). Встреча, прошедшая 14 декабря в Денвере, завершилась со счетом 3:4.

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У гостей отличились Роман Любимов, Майкл дель Зотто, Уэйн Симмондс и Брэйден Шенн. В составе проигравших шайбы забросили Мэтт Дюшейн (дубль) и Рене Бурк.

После тридцати двух матчей в чемпионате НХЛ «Филадельфия Флайерз» пока занимает четвертое место на «Востоке», имея в активе 41 очко. «Колорадо Эвеланш», набравший 33 балла после двадцати восьми игр, находится на 14-й позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2).

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