Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Жители сахалинского Макарова всерьез обеспокоены сложившейся социально-экономической обстановкой в районе. По словам людей, «у них нет никакого будущего», передает корреспондент ИА REGNUM.

stux Закрытие предприятий

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На сегодняшний день в Макаровском районе закрыта гинекология, закрыт военкомат, ГИБДД. Объявлены сокращения на одном из последних работодателей района — Макаровском ДРСУ. Руководство объясняет это тем, что объем работ в 2017 году сокращен на две трети, сообщило «Новости Сахалина».

Жители Макарова с тоской и болью вспоминают былые времена, когда в районе работали крупные предприятия — угольная шахта и ЦБЗ — была работа, зарплата, в Макарове играли свадьбы и рожали детей.

Эти времена остались в прошлом.

Сегодня большинство оставшихся в Макарове жителей — пенсионеры. Они сетуют, что не в состоянии прожить на мизерные пенсии: на носу Новый год, а даже на подарки внукам денег нет.

Вопрос о переезде на постоянное место жительства в другой регион у большинства жителей района попросту не стоит: все, кто мог, уже уехали, у оставшихся денег на переезд нет.

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Люди пожаловались журналистам на то, что не видят никакого будущего для своих детей и выхода из сложившейся ситуации. А также на то, что в местные СМИ подобные проблемы не попадают — не принято говорить о повальной безработице и сокращениях.

Как выяснили общественники, директор Макаровского ДРСУ не уведомил администрацию поселения о предстоящих сокращениях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года 17 000 малоимущих семей на Сахалине и Курилах будут получать бесплатные продуктовые наборы. Также в островном регионе разворачиваются специальные точки по реализации дешевых продуктов питания первой необходимости. Такие неординарные решения приняты областным руководством в связи с очень высокими ценами на продовольствие на островах. Большинству сахалинцев, которые либо потеряли работу, либо получают копейки, покупать еду становится просто не по карману.