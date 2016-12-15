Москва, 15 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил о росте в ряде промышленных отраслей и активном процессе импортозамещения, как за счет государства, так и за счет инвесторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом правительства РФ

По его словам, рост наблюдается в последние годы в химической промышленности, в деревообработке, в бумажной промышленности, а также в фармацевтической промышленности. В настоящее время Россия вышла на самообеспечение лекарствами по многим направлениям, общий спрос на лекарства удовлетворяется на 65−70%.

Кроме того, наблюдаются позитивные изменения в металлургии, в транспортном и сельскохозяйственном машиностроении. «Если будем двигаться в этом направлении, можем выйти на рост в 4%», — сказал премьер-министр РФ.

Говоря о бюджете на 2017 год, Медведев отметил, что правительство принимало «исключительно ответственные решения». «Конечно, можно накачать экономику деньгами, можно увеличить дефицит бюджета, но мы с вами понимаем, к каким последствиям это приведет», — сказал глава правительства, напомнив, что в России сейчас «гипернизкая инфляция».

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны.

В ходе программы глава правительства подведет основные итоги уходящего года и расскажет о планах на 2017 год. Обсуждаются различные вопросы, связанные с экономикой, политикой и социальной политикой.