Москва, 15 декабря, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боезарядами различного класса мощности. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщили в Минобороны РФ.

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По его словам, для выполнения боевых задач в боевом составе РВСН сосредоточено сегодня более 60% носителей стратегического оружия и боезарядов Стратегических ядерных сил России.

«В группировке РВСН поддерживается в боеготовом состоянии 99% пусковых установок», — подчеркнул Каракаев.

В 2017 году планируют провести более десяти пусков ракет, что в два раза превышает число ракетных пусков, проведенных этим родом войск в 2016 году.