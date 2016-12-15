Москва, 15 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Решение ФРС и дорожающий доллар означают снижение нефтяных цен — Brent уже вернулась к отметке 54 доллара за баррель после максимума в 57, 5 долларов за баррель. Инвесторы будут продавать рисковые активы, бумаги развивающихся стран, в том числе и России, говорит аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Следует обратить внимание не на сам факт повышения, которое было практически неизбежно, на комментарий к этому решению. ФРС заявила, что в следующем году может повысить ставку не дважды, как говорилось раньше, а три раза, и именно этот факт заставляет рынки продавать нефть, покупать доллар», — считает эксперт.

Для российской валюты это означает снижение курса до уровня 70 рублей за доллар в 2017 году и незавидные перспективы дальше, если в 2018-м ставка будет так же часто расти, прогнозирует эксперт. «Для нефти дорожающий доллар означает снижение цены, что мы и наблюдаем сейчас: Brent вернулась к 54 долларам за баррель после максимума в 57,5 долларов, полагаю, что на горизонте 2−3 лет такая политика ФРС будет означать, что инвесторы будут продавать рисковые активы, бумаги развивающихся стран, в том числе и России, и будут покупать активы развитых стран. Для рубля куда большее негативное значение будет иметь даже не ставка, а дефицит бюджета и санкции», — считает Яковенко.

14 декабря Совет управляющих ФРС США принял решение о повышении базовой ставки до 0,5−0,75%. Нефть Brent отреагировала на это решение падением цены ниже 53 долларов за баррель.