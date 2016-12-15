Москва, 15 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что в экономике России должны произойти качественные изменения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Говоря о прогнозе на 2017 год, он отметил, что после спада 2016 года ожидается рост. «Нас не устраивают темпы роста в 0,5%. Нам нужно, чтобы произошли качественные изменения в экономике нашей страны», — сказал Медведев, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина вывести экономику на темпы роста выше мировых.

Тем не менее, по его мнению, макроэкономические показатели могли бы быть и лучше. Глава правительства подчеркнул, что в России удалось сохранить «макроэкономическую стабильность» в условиях санкций, закрытия рынков кредитования, обвала цен на энергоносителей. Страна стала «активнее менять структуру экономики».

«Мы развиваемся, несмотря на внешние ограничители и внутренние проблемы, выполняем все социальные обязательства, идем по пути развития образования и здравоохранения», — сказал Медведев.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны.

В ходе программы глава правительства подведет основные итоги уходящего года и расскажет о планах на 2017 год. Обсуждаются различные вопросы, связанные с экономикой, политикой и социальной политикой.