Астрахань, 15 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Астраханской области не во всех дворах дети могут поиграть, не подвергая свою жизнь опасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 15 декабря, не могут похвастаться новыми детскими площадками и безопасными качелями-каруселями маленькие жители Камызяка.

Onf.ru Песочница

Всего на территории города установлено 28 детских игровых площадок. Между тем, где именно они расположены, в горадминистрации не знают, такие сведения в мэрии отсутствуют. А работу по включению этих объектов в реестр муниципальной собственности чиновники не проводят.

Отсутствующая в мэрии информация о детских площадках, как отметили в прокуратуре, ведет к отсутствию контроля за их состоянием. На деле получается, что игровые и спортивные площадки, требующие постоянного обслуживания, остаются без должного внимания.

Как выяснилось в ходе проверки, большая часть игровых объектов имеет неисправности и нуждается в ремонте или демонтаже, они не огорожены, не оборудованы ударопоглащающим покрытием. Некоторые детские площадки захламлены бытовыми отходами и заросли травой. Ни на одной из детских площадок нет информационных табличек с правилами и возрастными требованиями к использованию оборудования, а также номерами телефонов служб спасения, скорой помощи, служб эксплуатации.

В целом расположенных на территории Камызякского района детских площадок явно недостаточно для проживающий в районе детей. В некоторых дворах вообще нет игрового оборудования для ребят.

Ответить за сложившуюся ситуацию чиновникам придется. Прокурор не только внес представление главе Камызякского района об устранении нарушений, но и потребовал привлечь виновное должностное лицо к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года мониторинг состояния детских игровых и спортивных площадок в Астрахани, Знаменске, Ахтубинске и Енотаевке проводили общественники. Активисты ОНФ осмотрели около 40 площадок. Оказалось, что в области большинство таких объектов находится в хорошем состоянии, соответствует требованиям ГОСТа и является безопасными для детей. Но наряду с ними есть и физически устаревшие, не соответствующие нормативам и небезопасные. На некоторых горках нет ступеней, перил, бортиков, у качелей отсутствуют сиденья, а в песочницах нет песка.

Добавим, что всего в Астраханской области проживают около 200 тыс. детей, для них оборудовано около 800 игровых и спортивных площадок.