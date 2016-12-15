Якутск, 15 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В арктических и северных районах Якутии открытие зимников состоится позже, чем планировалось. Запуск ледовых дорог перенесён на 1,5 месяца, при том, что в некоторых населённых пунктах запасов хватит только на 7−8 дней. При этом на вертолёты и самолёты власти республики просят не рассчитывать: ситуация с бюджетом уже не та.

14.mchs.gov.ru На ледяной переправе

Перенести старт начала работы зимников пришлось из-за погодных условий: повлияли обильные снегопады и плюсовая температура, пишет газета «Якутия». «До марта должно хватить муки и продуктов питания. Трагедии не произошло, на местах созданы определенные запасы, но в некоторых населенных пунктах, таких как Кресты Усть-Янского, Намы Булунского, их осталось на семь-восемь дней…» — цитирует издание председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрия Зайцева.

По его словам, этой зимой планируется перевезти по автозимникам 707 тысяч тонн грузов. Это уголь, нефтепродукты, бензин, дизтопливо и 5,5 тысячи тонн муки и социально значимых товаров. «Мы обеспечили шесть авиарейсов по завозу продуктов, а обратно вывезли мясо из арктических и северных улусов. Там, где ситуация особенно сложная, получили разрешение завозить социально значимые товары вертолетами. Но аврала нет. И я хочу это подчеркнуть. Есть сложности», — также сказал Юрий Зайцев.

Он отметил наличие беспокойства по завозу топлива, которое доставляли в населённые пункты с расчётом до середины января — февраля, а теперь придётся ждать до марта. В перспективе возможный сдвиг сроков открытия зимников будут брать в учёт при летнем завозе, а пока муниципалитетам без транспортного сообщения придётся перейти на режим экономии. ГУП ЖКХ и «Якутскэнерго» рекомендовано эффективно расходовать энергоресурсы и перейти на жёсткий контроль.

«Появилась необходимость увеличивать емкостные парки, ориентироваться на более поздние сроки. Все относятся к этому с пониманием, главное, перебороть привычку, тем более что сроки навигации не удлиняются», — говорит Юрий Зайцев. Дома он предлагает лучше утеплять, котельные — модернизировать: «Иначе мы не напасемся ни топлива, ни угля. Всегда будет перетоп и нехватка». На самолёты и вертолёты он рекомендует не надеяться, так как «не то время», «нет такого бюджета, как три-четыре года назад», и «объявить чрезвычайную ситуацию не так просто».

Директор ЗАО «Транссахамост» Василий Мазур, уже много лет предлагающий 30 способов ускорения сроков открытия ледовых переправ, возмущён откладыванием запуска зимников: «При морозах в Якутии открывать переправы в такие сроки, наплевав на новации, опосредованные опытом, а также закрывать глаза на гибель людей и парализованную экономику более трех месяцев, разве это не беспредел? Как жаль простых людей». По мнению мостостроителя, ситуация выглядит ещё более абсурдной в свете множества его патентов и статей, докладов, писем, заключений солидных учёных, НИОКРов, опытов по увеличению времени работы переправ на 90 дней.

«Надо с жадностью хватать криосферные ресурсы, а не бездействовать. Даже товары первой необходимости до открытия зимника не будут поступать. Если кому-то из жителей, отрезанных от «Большой земли», понадобится медицинская помощь, даже вертолёт сможет долететь не всегда из-за погодных условий. Это общественно опасное управление, должностное преступление против людей. Не демагогией нужно заниматься, а конкретными делами. Я бы эти переправы давно уже открыл, тем более что уже даже минус 50 было. И давно бы мог обучить людей работать по моей методике, компании зарабатывали бы деньги, и люди бы не страдали. А так можно же до опупения ждать», — подчеркнул Василий Мазур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии предложения существенно уменьшить время вынужденного перерыва транспортного сообщения уже 23 года остаются неуслышанными. Но генеральный директор ЗАО «Транссахамост» Василий Мазур продолжает настаивать на том, что всё возможно, не прекращая попыток доказать это представителям власти.

Изучив гляциологию, ледотехнику, термодинамику, отечественный и зарубежный опыт устройства ледовых переправ, он сформулировал 30 способов существенно ускорить введение в эксплуатацию зимних дорог через реки (на 90 суток). Главное — не мешать естественному процессу намерзания льда, в том числе сдуть вертолётом и убрать снег, который играет роль одеяла. Можно льду и помочь, установив воздуховоды, сделав сталеледяной мост. Эти способы подкреплены заключениями учёных, имеют опыт практического применения, были не раз одобрены, в том числе и в кабинетах власти.