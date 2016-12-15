Пекин, 15 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Семья гражданина КНР, ошибочно признанного виновным и казненного за убийство и изнасилование, подала в суд с требованием возмещения моральной компенсации в размере более $2 млн.

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Не Шубинь был казнен в 1995 г., после того как 21-летнего молодого человека признали виновным в убийстве и изнасилование женщины на окраине города Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Вердикт был вынесен Высшим народным судом провинции Хэбэй, пишет «Чжунго жибао».

Семья просит о компенсации в размере 13.91 млн юаней, из которых 12 млн. юаней — возмещение морального ущерба, более 1,26 млн. юаней возмещение затрат на похороны и 600 тыс. юаней за расходы на адвоката для молодого человека.

Семья также требует, чтобы те, кто вынес первоначальный приговор, письменно извинились перед ними и общественностью через средства массовой информации.

Не Шубинь был признан невиновным после того, как был пойман настоящий преступник, который признался в совершенном убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае 2016 г. ряд китайских СМИ опубликовал историю Ян Шоуфа — фермера из провинции Хэнань, у которого более 10 лет назад был ошибочно диагностирован СПИД. Фермер из Китая возмущен врачебной ошибкой и требует от государства компенсацию в размере 2 млн юаней ($300 тыс.).