Токио, 15 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Японию с двухдневным рабочим визитом. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Pixabay.com Япония

Отмечается, что сначала глава Российского государства встретится в Нагато с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На 16 декабря намечены российско-японские переговоры в Токио. Мероприятие пройдет в расширенном формате, его участниками станут представители министерств, ведомств и деловых кругов.

Как уточняют «Известия», самолет с Путиным совершил посадку в аэропорту Убэ префектуры Ямагути, расположенной в юго-западной части острова Хонсю. Оттуда президент направился в Нагато на переговоры с Абэ.

В ходе переговоров лидеры двух стран уделят значительное внимание вопросу укрепления торгово-экономических отношений и, возможно, обсудят внешнюю политику обеих стран. Наиболее острой темой встречи станет территориальный спор Токио и Москвы и вопрос о заключении мирного договора между государствами.