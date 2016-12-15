Москва, 15 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. «Рост рейтинга партии говорит о том, что избиратель удовлетворен тем выбором, который сделал в сентябре. Работа парламентского большинства партии «Единая Россия» и Государственной Думы в целом соответствует запросам общества, считает депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»), — Надо отметить, что впервые за всю историю наблюдений опрошенные так высоко оценивают работу нижней палаты парламента. Рейтинг одобрения работы Госдумы 52% является максимальным за весь период измерений — он превысил предыдущие пики, которые фиксировались в конце 2014 года (49%) и в конце 2015 года (51%). Рейтинг партии также имеет тенденцию к росту».

Duma.gov.ru На заседании Государственной Думы РФ

«Избиратель оценил и новое качество работы парламента, и новации по организации работы — в частности, запрет депутатам голосовать по доверенности, а также штрафы за прогулы», — подчеркнул парламентарий.

«Не последнюю роль сыграли регулярные и не показные, а рабочие поездки в регионы. Как отмечают многие, такого еще не было никогда. Избиратель ждет от нас реальной работы, и он ее видит. Сейчас настройка работы Госдумы завершена. Нужно как минимум год посмотреть, как это работает. Но в любом случае, полагаю, нам удастся сохранить тенденцию к росту доверия, применяя главную формулу успеха — соответствие запросам общества», — отметил Евгения Ревенко.

Напомним, по данным опубликованного в четверг, 15 декабря, опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) уровень поддержки «Единой России» среди россиян растет. Так, согласно исследованию, уровень декларируемой поддержки «Единой России» вырос с 45,1% в первые выходные декабря до 46,9% 10−11 декабря. Опрос был проведен 10−11 декабря в 130 населенных пунктах РФ, объем выборки — 1,6 тысячи человек.

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