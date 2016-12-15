Омск, 15 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Омске за сутки с дорог и мест общего пользования вывезли более 7 тысяч кубометров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

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Уточняется, что примерно такой же объем снега был вывезен в предыдущие сутки. По информации департамента городского хозяйства администрации Омска, убирать территорию в усиленном режиме дорожные службы должны вплоть до прекращения снегопада.

«При ликвидации последствий снегопада используется практически весь арсенал техники — до 350 единиц ежесуточно, часть ее используется в две смены. Работы преимущественно выполняются в вечернее и ночное время, чтобы не создавать дополнительные трудности автотранспорту», — прокомментировал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента Михаил Горчаков.

Он отметил, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска обслуживает и содержит 1/9 часть территории города, куда входят автомобильные дороги и места общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны). Поэтому все хозяйствующие субъекты в соответствии с правилами благоустройства обязаны содержать в порядке свою прилегающую территорию, в том числе собственники индивидуальных домовладений в частном секторе.

Между тем омичи в соцсетях обсуждают последствия снегопада. Часть пользователей рады снегу и считают, что город преобразился. Один из омичей задается вопросом: «А чистить этот снег когда собираются?». «Я даже застрял на въезде на парковку. Спасибо парню — выдернул… Аварий куча, пробки… И вечером — 20…», — рассказал один из подписчиков омского паблика (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, в этом году снегопады в Омске начались уже с октября. Например, 6 октября в городе даже был перекрыт суточный максимум осадков за период метеорологических наблюдений с 1891 года.

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Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, уже с 16 по 20 декабря в Омске и области ожидается период морозной погоды. Ночью 16 декабря температура воздуха понизится до −22…−27 градусов, в северных районах до — 33 градусов. Днем будет не выше −17…−23 градусов. В последующие дни мороз усилится. Ночью температура воздуха может понижаться до −28…−33 градусов, в северной половине области до — 38 градусов.