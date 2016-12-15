Гавана, 15 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. На Кубе начинаются торжественные мероприятия в честь очередной годовщины регионального геополитического проекта АЛБА («Боливарианская альтернатива для народов Америки»), сообщает Prensa Latina/

BFMTV.com Флаг Кубы

Напомним, что Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) — это международная организация, созданная в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости. В альянс АЛБА входят Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминикана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда, Федерация Сент-Китс и Невис.

В настоящее время группировка имеет полное официальное название «Боливарианский альянс для народов нашей Америки — Торговый договор народов» (латинская транскрипция: АЬВА-ТСР). Тем не менее, в официальном и неофициальном порядке ее зачастую именуют по-прежнему как АЛБА, причем называют или альтернативой, или инициативой, или альянсом, указано на официальном сайте МИД России.

По случаю годовщины АЛБА в Гавану прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, другие высокие гости, лидеры и политики из стран региона.

Выступая на открытии «акта солидарности с Боливарианской революцией», кубинский лидер Рауль Кастро призвал народы Латинской Америки и Карибского бассейна поддержать венесуэльский народ, ставший жертвой «беспрецедентной агрессии со стороны вражеских сил в регионе». Рауль Кастро также обратился с приветствием к братским народам АЛБА, обратив внимание на результаты, достигнутые за счет развития регионального сотрудничества. Четыре страны были освобождены от неграмотности; миллионы латиноамериканцев получили бесплатное медицинское обслуживание. Более одному миллиону семистам тысячам латиноамериканцев вернули зрение, благодаря «Операции Чудо», реализуемой в рамках проекта, созданного Фиделем Кастро и Уго Чавесом.

Рауль Кастро подчеркнул, что с момента создания ALBA-TCP в регионе стали действовать принципы справедливой торговли, и подчеркнул альтруистические мотивы венесуэльцев, которые на основе механизмов солидарности делятся своим нефтяным богатством и способствуют интеграции региона, сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).