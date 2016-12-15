Москва, 15 декабря, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 декабря дает в прямом эфире традиционное ежегодное интервью журналистам российских телеканалов, в ходе которого глава правительства подведет основные итоги уходящего года и расскажет о планах на 2017 год.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Будут обсуждаться различные вопросы, связанные с экономикой, политикой и социальной политикой. Беседа Медведева пройдет с журналистами «Первого канала», «России», НТВ, «Дождя» и РБК.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» выходит в девятый раз, впервые Медведев провел интервью в таком формате в 2008 году, когда был президентом страны.