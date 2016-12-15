Лондон, 15 декабря, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Учёные, исследовавшие влияние сахара и сахарозаменителей на аппетит, пришли к выводу, что возникновение чувства голода не зависело от того, пили испытуемые чай с сахаром или с подсластителем, пишет International Journal of Obesity.

Bargozideha.com Сахар

В испытании, продлившемся несколько дней, приняли участие 30 добровольцев. Их разделили на четыре группы — в каждой люди пили чай и кофе исключительно с одним и тем же компонентом. Одни добавляли только сахар, а три остальные группы — разные заменители. Испытуемые фиксировали количество съеденной пищи и концентрацию в крови глюкозы.

Комментируя полученные результаты, автор исследования Сю Лин Тей заявила, что была удивлена. Она напомнила, что человек испытывает голод, когда у него в крови мало глюкозы и повышается количество инсулина.

Казалось бы, сахар, содержащий калории, и бескалорийные сахарозаменители должны по-разному воздействовать на организм и выделение инсулина: в первом случае в кровь поступает глюкоза, во втором — нет.

Однако все участники исследования употребляли пищу в равном количестве. Те, кто пил чай с сахаром, больше ели в завтрак, но меньше в обед, а остальные — наоборот. В среднем показатели оказались одинаковые за день.