Москва, 3 января, 2017, 02:05 — ИА Регнум. В Госдуме призывают разработать стратегию кибербезопасности, которая выявит направление возможных угроз и меры противодействия им, передает корреспондент ИА REGNUM. Сбор данных о гражданах осуществляют не только спецслужбы, отмечают в нижней палате парламента.

«Сейчас крупными, непубличными игроками на международной арене становятся транснациональные корпорации, использующие своё доминирующее положение на рынке технических устройств. Конфиденциальности больше нет. Мобильные телефоны, персональные компьютеры стали средствами слежки», — заявил депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

«Современные хранилища данных позволяют хранить всю информацию о каждом человеке, собирая на него отдельное досье. Наличие такого массива данных дает возможность создания очень точного индивидуального психологического портрета, что по средствам целевой рекламы в социальных сетях позволяет оказывать скрытое влияние на поведение миллионов людей, в том числе при проведении выборов и референдумов», — указал он.

«Таким образом, учитывая нарастающие угрозы в киберпространстве, в кратчайшие сроки необходимо разработать стратегию кибербезопасности», — полагает Чепа.

Кроме того, в «Справедливой России» считают актуальным уделить особое внимание принятию необходимых законодательных, нормативно-правовых актов, направленных на реализацию доктрины информационной безопасности.