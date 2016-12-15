Сеул, 15 декабря, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи впервые ввели в стране самый высокий уровень угрозы птичьего гриппа, сообщает 15 декабря Reuters.

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В заявлении министерства сельского хозяйства Южной Кореи говорится, что детальный план действий будет представлен после консультации с соответствующими ведомствами.

Напомним, первый случай вируса птичьего гриппа был зафиксирован в Южной Корее около месяца назад. На данный момент забито более 12% от общего поголовья в размере 84 млн 700 тыс. птиц.