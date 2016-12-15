Москва, 15 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Бывший украинский президент Виктор Янукович выступит на заседании, проходящем в Дорогомиловском суде Москвы. Суд рассматривает иск о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом, передает 15 декабря ТВЦ.

notrussia Виктор Янукович

Об участии экс-президента в заседании сообщил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, подавший иск. «Янукович в ближайшее время примет участие в заседании», — сказал он.

Экс-парламентарий намерен отстаивать в суде свои права гражданина Украины. В этом он будет руководствоваться декларацией ООН о правах и свободах человека, которые ратифицированы как российской, так и украинской стороной.