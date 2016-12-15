Пекин, 15 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан прокомментировал размещение оборонительных сооружений на островах в Южно-Китайском море. По словам дипломата, размещение данных сооружений полностью соответствует нормам международного права.

U.S. Department of Defense Китайские военные

«Власти КНР в очередной раз напоминают, что острова Сиша и Наньша в акватории Южно-Китайского моря являются неотъемлемой территорией КНР, соответственно любые работы, проводимые на этих островах, полностью законны и соответствуют нормам международного права», — заявил китайский дипломат.

Ранее в ряде американских СМИ появилась информация о том, что на спутниковых снимках отчетливо видны размещенные на островах Сиша и Наньша аэродромы, комплексы ПРО и ПВО. Пресс-секретарь МИД отметил, что Китай действительно построил несколько взлетно-посадочных полос на островах, однако они не связаны с милитаризацией региона, пишет «Синьхуа».

По словам официального представителя МИД КНР, все заявления относительно китайской милитаризации являются «истерией, не соответствующей реальности».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 декабря Минобороны КНР заявило, что развертывание оборонительных систем на островах в Южно-Китайском море является законным и правомерным.