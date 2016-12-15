Москва, 15 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Госдуме призывают учесть возможность проведения кибератак на систему подсчета голосов на выборах президента России в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Teknoblog.com Кибератака

В середине октября вице-президент Джо Байден призвал дать симметричный ответ на действия России и совершить кибератаки на российские государственные учреждения, напомнил депутат Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Чуть позже в СМИ появилась информация о том, что администрация США заявила о подготовке проведения таких атак. «Я усматриваю в этом завуалированный приказ осуществить возможную подготовку воздействия на систему подсчета голосов Центральной избирательной комиссии России, тем самым поставив под сомнение итоги волеизъявления наших граждан на выборах президента Российской Федерации в 2018 году, что впоследствии может быть использовано как аргумент для отказа в международном признании состоявшихся выборов», — обеспокоен парламентарий.

Депутат призвал «компетентные органы со всей серьезностью отнестись к подобным заявлениям со стороны высших должностных лиц США и учесть такие риски в работе по подготовке выборов 2018 года».