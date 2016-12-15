Мурманск, 15 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В Мурманской области увеличивается число капитально отремонтированных многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области».

«За долгие годы в Мурманской области, как в целом по стране, накопилось такое количество коммунальных бед, что за год или два не решить, — отметили в организации. — Программа капремонта формируется из самых «острых» проблем. Это может быть текущая крыша или неисправная канализация, система отопления или разрушающийся фасад. Порой требуется капитально ремонтировать только один конструктив, а иногда — сразу несколько, например — заменить опасный для перевозок пассажиров лифт и привести в порядок фундамент. Всё это учитывает краткосрочный план. Как правило, свои предложения по формированию программы управляющие компании присылают в муниципалитеты, а местные власти направляют эти списки в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области. Однако, заявить о необходимости проведения капремонта имеют право и обычные граждане — собственники жилья. И это тот случай, когда инициатива только поощряется».

Как подчеркнули в Фонде, ремонты различных конструктивов могут проводиться как одновременно, так и по очереди.

«Так, как произошло в Мурманске, в доме №12/1 по улице Свердлова: в сентябре здесь была сдана крыша, а чуть позже — отремонтированы инженерные сети», — уточнили в организации.

По данным пресс-службы Фонда, из 22 адресов, работы по которым приняты в ноябре, в 14 отремонтированы крыши, в 11 — инженерные системы, в одном — подвал, в 7 — обновлены фасады.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мурманчане не перестают исправно платить за капремонт. Точно и в срок взносы на капремонт оплачивают 78% жителей Мурманской области.

Добавим, в текущем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 2 рубля за квадратный метр в деревянных домах этажностью три и менее этажей, и 6 рублей за квадратный метр в прочих домах, включённых в региональную программу.