Москва, 15 декабря, 2016, 11:54 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доходы федерального бюджета за январь-ноябрь 2016 года составили 11 трлн 435 млрд 342,8 млн рублей или 85,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», сообщили в Минфине РФ

Расходы федерального бюджета за январь-ноябрь 2016 года составили 13 трлн 223 млрд 012,7 млн рублей или 80,6% к общему объему расходов федерального бюджета.

За 11 месяцев бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн 787 млрд 669,9 млн. рублей или 2,4% ВВП.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 1 трлн 689 млрд 747,1 млн рублей и 97 млрд 922,8 млн рублей соответственно.

Наибольший доход в бюджет обеспечен Федеральной налоговой службой — 6 трлн 243 млрд 109,6 млн рублей и Федеральной таможенной службой — 3 трлн 930 млрд 294,1 млн рублей.