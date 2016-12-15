Москва, 15 декабря, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, не намерен в ближайшее время возвращаться в Россию. Об этом заявил представитель игрока Тони Харрис агентству «Р-Спорт».

Дмитрий Садовников Ахмед Муса

«Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА, — сказал Харрис. — Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе».

По его словам, Муса хочет закрепиться в основном составе команды и «прогрессировать вместе с ней».

Ранее ряд СМИ сообщил, что бывший игрок ЦСКА Муса может вернуться в столичную команду на правах аренды из «Лестера», где у нигерийского нападающего мало игровой практики.

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