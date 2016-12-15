Чебоксары, 15 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. 16 декабря в Чебоксарах состоится открытие новой персональной выставки заслуженного художника России, народного художника Чувашии Праски Витти (Виталий Петров). На этот раз в экспозиции будут представлены новогодние поздравительные открытки, сообщили ИА REGNUM культурно-выставочном центре «Радуга».

Radugaart.ru Афиша выставки

Следуя традициям русских художников, Праски Витти ежегодно создает свои новогодние открытки. На выставке представлена 41 авторская открытка, самая ранняя из которых датируется 1987 годом. «Выставка «Новогодние поздравительные открытки» — как альбомные рисунки на память, в них своеобразно отображены знаки зооморфного календаря, ирония, комплимент и удивление автора», — говорят в «Радуге». Новогодние открытки, как и все творчество художника, наполнены любовью к родному народу, к его культуре и традициям.

Отметим, выставка проводится в год 80-летнего юбилея художника и продолжит свою работу до 16 января 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах был организован ряд крупных персональных выставок Праски Витти в музеях города. В частности, в «Радуге» работала экспозиция «Путевые зарисовки», где было представлено более 80 работ мастера, созданных в ходе зарубежных поездок по Венгрии, Испании, Турции, Чехии, Болгарии, Хорватии, Германии, Египту. Документальная часть выставки показывала ретроспективу творческой деятельности мастера с 1982 по 2015 годы.

Праски Витти — профессиональный художник монументально-декоративной живописи, работает в станковой графике и живописи. Он входит в число 100 лучших эмальеров мира, был удостоен первой премии Международного творческого центр искусства эмали в г. Кечкемет. Значительны его достижения в станковой и книжной графике (офорт, черно-белая и цветная линогравюра, акварель, рисунок карандашом и тушью), а также в станковой живописи (масло, гуашь). Творчество художника органично связано с этнокультурным наследием чувашского народа, он является признанным самобытным национальным художником. Награждён орденом Дружбы, удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства, является лауреатом Государственной премии Чувашской Республики.