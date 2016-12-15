Вашингтон, 15 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Дорогие спортивные автомобили брендов Ferrari и McLaren, а также все электромобили Tesla Model S подлежат отзыву с американского рынка. Такое решение было принято Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Motor.

Autocar.co.uk McLaren 570S

Поводом для отзыва машин послужили дефектные подушки безопасности японской фирмы Takata, о неисправной работе которых стало впервые известно еще в 2013 году. Считается, что потенциально неисправны суперкары McLaren 570S и все суперкары Ferrari 2016 и 2017 модельного года, продажи которых в США составили около 2,8 тыс. экземпляров.

Кроме того, должны быть отозваны купе и кабриолеты Audi R8 2017 модельного года, суперкары Lexus LFA и гибриды Fisker Karma 2012 модельного года. Что касается Tesla Model S, отзыву подлежат электрокары с 2012 по 2016 год выпуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неисправный блок наполнения газом в подушках безопасности Takata привел к отзыву миллионов автомобилей во всем мире. Устройство содержит химические соединения, которые могут взорваться при высоких температурах.