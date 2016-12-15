Мехико, 15 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Нунций Ватикана Франко Коппола назвал Мексику одной из самых опасных стран для журналистов и священников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Republica Криминальная личность

По мнению священника, мексиканское общество можно охарактеризовать как «охваченное экономическим неравенством, насилием и коррупцией». В то же время в Мексике живет «сильное население с необыкновенной верой».

Франко Коппола отметил, что в Мексике десятки миллионов людей живут в ужасных условиях и «брошены на милость многочисленных организованных преступных группировок, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми». Есть целые регионы в стране, которые контролируются преступными группировками, куда полиция даже «не смеет войти», комментирует Prensa Latina

Среди самых незащищенных от преступности категорий нунций назвал священников и журналистов.