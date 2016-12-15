Нагато, Япония, 15 декабря, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В связи с визитом президента России Владимира Путина в Японию школьники города Нагато приготовили борщ и белый хлеб, передаёт Life.

Pixabay.com Борщ

Ребята отыскали рецепты этих блюд в интернете. Приготовленные блюда доставлены в отель — резиденцию российского гостя и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Также японцы приготовили национальные блюда: хот-доги с курицей и вафли с зелёным чаем. Среди блюд японской кухни, которые будут поданы к столу — вагащи (кондитерские изделия для чайной церемонии), щита-тсудзуми (сладости из рисовой муки с ореховой начинкой), десерт из нацумикан (гибрид кислого апельсина и помело).

Напомним, на 15 декабря намечена встреча Путина и Абэ в Нагато. В программе визита президента России в Японию — посещение Токио и переговоры по двустороннему сотрудничеству. Важным вопросом станет обсуждение возможности подписания российско-японского мирного договора.