Пекин, 15 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Развертывание оборонительных систем на островах Спратли в Южно-Китайском море было законным и правомерным, говорится в заявлении министерства обороны КНР, сообщает 15 декабря Reuters.

U.S. Air Force Китайские солдаты и матросы

Министерство обороны КНР опубликовало заявление в своем официальном микроблоге.

Напомним, американский мозговой трест Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) опубликовал доклад, подготовленный на основе спутниковых снимков, в котором утверждается, что КНР устанавливает на своих искусственных островах в Южно-Китайском море мощные зенитные и противоракетные системы.