Псков, 15 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Пскове в конкурсе на лучший проект памятника князю Довмонту победила работа скульптора Салавата Щербакова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, конная скульптура, на которой Довмонт представлен без шлема, с мечом и с Троицким собором в руках, понравилась и членам жюри, и псковичам.

Изображение Довмонта в Троицком соборе

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев отметил, что этот памятник «по-настоящему украсит Псков». «В ней есть и державность, и защита северо-западных рубежей, и воин, который взял на себя оборону Пскова после Александра Невского», — подчеркнул Голышев. Председатель общественного движения «Наследие Довмонта» Тауфик Рахматуллин отметил, что образ князя Довмонта найден удачно — это лик с иконы Мирожской Богоматери.

Второе место заняла работа Сергея Гаева из Великого Новгорода, третье место поделили группа авторов: Борис Сергеев, Ольга Панкратова и Лидия Кузнецова-Сергеева из Санкт-Петербурга и Михаил Соломатин и Иван Соловьев из Москвы.

Отметим, что в Пскове уже есть памятник работы Салавата Щербакова — Героям первой мировой войны, установленный на Вокзальной площади.

Работа по выбору места установки памятника князю Довмонту продолжается. Председатель правления псковского отделения Союза архитекторов России Станислав Битный предложил установить его на стрелке перед Троицким мостом на фоне Кремля и Довмонтова города.