Екатеринбург, 15 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Российский боксер Александр Поветкин, обладающий «хорошим ударом», является одним из лучших бойцов WBC. Об этом канадский боксер Бермейн Стиверн заявил агентству «Р-Спорт».

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

«Поветкин — очень сконцентрированный боксер, плюс у него хороший удар, но ничего такого, с чем я не смогу справиться, у него нет, — говорит спортсмен. — Он отличный боксер, это правда».

При этом Стиверн добавил, что нельзя сравнивать его допинг-пробу, оказавшуюся положительной в результате употребления энергетика, и положительную допинг-пробу боксера Поветкина.

«Допинг-ситуации у меня и у Поветкина абсолютно разные, — говорит он. — Как можно сравнивать энергетик и то, что показал его тест? Он (Поветкин) принимал настоящий допинг, а я выпил энергетик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря российский боксер Александр Поветкин встретится на ринге в Екатеринбурге с канадцем Бермейном Стиверном, бой проводится за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета в супертяжёлом весе.

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