Ташкент, 15 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Европарламент ратифицировал договор о партнерстве с Узбекистаном в области текстильной отрасли, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в «Узлегпроме».

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«Договор предполагает низкие ставки таможенных платежей, введенных европейскими коллегами, при экспорте узбекского текстиля в страны ЕС», — отметил собеседник агентства.

«Таким образом, текстильной продукции из Узбекистана открыт путь на европейский рынок», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Узбекистан по итогам первого полугодия 2016 года довел внутреннюю переработку хлопкового волокна до 55%, в то время как в 1991 году этот показатель составлял всего 7%.

Согласно программе развития текстильной и легкой промышленности до 2020 года, Узбекистан планирует реализовать свыше 70 проектов по модернизации, переоснащению и вводу в эксплуатацию новых предприятий на общую сумму свыше $1 млрд.

На сегодняшний день в стране реализовано более 200 проектов с привлечением более $2 млрд иностранных инвестиций.

Потребителями узбекского текстиля уже являются более чем 50 стран мира, наиболее крупные из которых Китай, Россия, Казахстан, Турция, страны ЕС.