Мурманск, 15 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM

138 объектов в сфере социальной защиты, образования, занятости, здравоохранения, культуры и спорта в Мурманской области удалось адаптировать под нужды людей с ограниченными возможностями в рамках программы «Доступная среда». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, во время своего общения с журналистами заявила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

«Затрачен достаточно серьёзный объём денежных средств, который позволил нам 138 объектов социально-бытового, культурного назначения в Мурманской области обеспечить частью элементов «Доступная среда», — сообщила Погребняк. — Безусловно, решение вопроса адаптации людей с ограниченными возможностями, инвалидов, требует гораздо больше усилий. И объём средств исчисляется цифрой около 3 миллиардов».

По словам заместителя губернатора, работу по удовлетворению нужд инвалидов «невозможно сделать в один день».

«Но на сегодняшний день в каждом муниципальном образовании практически составлены паспорта объектов социально-культурной сферы, социально-бытового назначения, и они по мере возможности оборудуются элементами, на это тратятся, ещё раз говорю, достаточно серьёзные средства», — подчеркнула чиновник.

Отметим, комплексная программа «Доступная среда» реализуется в Мурманской области с 2014 года. По данным регионального правительства, в период её реализации из средств федерального бюджета на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов выделено более 50 млн рублей, из областного бюджета и бюджета муниципальных образований на эти цели израсходовано около 700 млн рублей.

В 2017 году из средств областного и муниципальных бюджетов на эти цели запланировано выделить более 250 млн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области проживают более 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.