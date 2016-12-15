Москва, 15 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Рейтинги работы Совета Федерации и Государственной думы поднялись с ноября, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованные в четверг, 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По мнению профессор Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) Олега Матвейчева, «в трудное время для России власть показывает, что она устойчива, и умеет отбивать все атаки».

«Мы знаем, что все живут под санкциями, что есть другие трудности, но никакого коллапса в экономике не происходит, никаких катастрофических изменений нет», — отметил Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Если посмотреть конкретно на рост доверия к Госдуме, то следует отметить, что к Госдуме у народа всегда было пренебрежительное отношение: депутаты непонятно чем занимаются, кричат, выступают, многие вообще не появлялись с Госдуме и забыли, когда в последний раз видели своих избирателей. Все это несолидно, в отличие от должности президента или председателя правительства, — отметил Олег Матвейчев.

«Но предпринятые в последнее время реформы показали, что налаживается депутатская дисциплина, Госдуму перестали воспринимать как «большой пятилетний выходной». Сейчас Госдума превращается в полноценный рабочий орган, который работает с полной самоотдачей депутаты встречаются с людьми, в обязательном порядке постоянно присутствуют на сессиях, обсуждают вопросы в комитетах. Эти новшества стали достоянием массового сознания, это одобряется, и Госдума выглядит как состоятельный институт государственной власти, который можно уважать и которому можно доверять», — подчеркнул политолог.

Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ, работу президента России Владимира Путина в декабре одобряет 86% российских граждан. Рейтинг одобрения работы премьер-министра России Дмитрия Медведева составил 60,8%, работу правительства одобрили 62% опрошенных.

Работу Совета Федерации в прошлом месяце одобряло 46,6%, а в декабре — уже 50,5%. Работу Госдумы одобряли в ноябре 47,7%, а в декабре — уже 52,1%.

Опрос проведён в 130 населённых пунктах страны.

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