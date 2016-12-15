Челябинск, 15 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель признан виновным в убийстве троих человек. Вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

bloomsberries Решение суда

Суд установил, что ночью 3 ноября 2015 года житель Сосновского района Нил Рамазанов распивал спиртное с тремя земляками. В ходе ссоры он нанёс им множественные ножевые ранения, а затем поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

По данным следствия, Рамазанов сознался в содеянном. Добавим, расследование уголовного дела в отношении него было завершено в октябре. Ему грозит пожизненное заключение.