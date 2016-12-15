Шэньчжэнь, Китай, 15 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Три мужчины и одна женщина, выступившие добровольцами полгода назад, благополучно завершили эксперимент, который китайские журналисты уже окрестили как «Первый полет китайских космонавтов на Марс». Уникальный эксперимент продлился ровно 180 дней.

GooKingSword Марс

Для воссоздания условий реального полета в китайском городе Шэньчжэнь была построена специальная капсула, площадь которой составила 370 кв. метров. Главным условием проведения эксперимента стали ограниченные контакты «земных космонавтов» с внешним миром, пишет «Наньцзао жибао».

Специалисты, следящие за состоянием добровольцев, каждый день передавали экипажу список заданий, которые необходимо выполнить. В свободное время добровольцы отдыхали, читая книги и смотря любимые фильмы.

За время полета добровольцы вырастили 25 различных видов растений внутри капсулы, включая пшеницу, картофель, соевые бобы, арахис, салат и китайскую капусту. Растения являются частью более крупной экологической системы, которая помогает перерабатывать и регенерировать кислород и воду, что уменьшит зависимость от внешних поставок на орбитальные станции в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за пределами герметичной капсулы ученые наблюдали за тем, как герметичная среда влияет на физиологическое состояние, биологические ритмы, сон и психологическое здоровье человека.