Москва, 15 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. ФРС США может повысить учетную ставку в 2017 году три раза, дальнейшее усиление роста ВВП в этих условиях будет провоцировать рост инфляции. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя решение ФРС о повышении учетной ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Федрезерв удивил. Члены комитета по операциям на открытом рынке не стали дожидаться появления параметров экономической политики Дональда Трампа и решили скорректировать свои ожидания в отношения курса ФРС загодя. В самом фискальном стимулировании, вероятно, нет уже такой острой необходимости. Инфляция уже и так закрепилась на пути к таргетируемым 2%, а на рынке труда стоит ожидать лишь незначительного улучшения ситуации», — отметил он.

Дальнейшее усиление роста ВВП — а в ФРС стали более оптимистично смотреть на 2016 и 2017 год, — в этих условиях будет провоцировать рост инфляции, полагает эксперт. «А в ФРС уже не готовы позволить экономике мчаться на всех парах, что еще осенью допускала Йеллен. Поэтому члены комитета повысили ожидаемую траекторию ключевой ставки на четверть процента. Средний уровень на конец 2017 года теперь — 1,375% против 1,125% в сентябре. И это еще без учета политики Трампа» , — указал Вернер.

Исходя из оценок ФРС, в 2017 году можно ждать трех повышений ставки, а не двух, притом что рынок не был до конца уверен и в двух, напоминает аналитик. «Как указали в ФРС в сопроводительном комментарии, инфляционные ожидания на долговом рынке существенно выросли, и ФРС не запаздывает в своей политике, как позднее отметила глава ФРС Йеллен. Вот такая Йеллен — совсем не «голубь», а вполне себе «ястреб», — констатирует эксперт.

Рынок не мог не отреагировать на такой неожиданный сдвиг в политике ФРС, теперь доллар неминуемо будет еще дальше укрепляться против прочих валют, прогнозирует Вернер. «На рынке долга продолжится корректировка из-за не такого уж и мягкого ФРС. На рынках акций, особенно вне США, может начаться коррекция. На товарных рынках сильный доллар может остановить подъем на обещаниях Трампа и обнадеживающей макростатистике», — пояснил он.

14 декабря Совет управляющих ФРС США принял решение о повышении базовой ставки до 0,5−0,75%. Нефть Brent отреагировала на повышение ставки падением ниже $53 за баррель.