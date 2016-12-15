Додома, 15 декабря, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Итальянские палеонтологи обнаружили на территории Танзании следы самого высокого австралопитека афарского, который обитал здесь 3,7 млн лет назад. Об исследовании сообщает журнал eLife.

Durova Череп австралопитека

Специалисты из Университета Перуджи под руководством Марко Черина исследовали местность в 20 км от вулкана Садиман, известную как Лаэтоли. В 1978 году здесь уже были найдены отпечатки ног прямоходящих гоминидов. Ученые выяснили, каким примерным ростом и весом обладали древние предки человека, чьи следы удалось обнаружить теперь.

Как оказалось, в группе австралопитеков был один великан с длиной стопы более 27 см. Его рост достигал 165 см, а вес — 48 кг. Для сравнения, австралопитек Люси, найденная в 1974 году, обладала ростом 105 см и весом 27 кг. За внушительный рост исследователи сравнили обладателя больших следов с Чубаккой, персонажем «Звездных войн».