Москва, 15 декабря, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Истринском лесничестве в Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России, которую установят на Соборной площади в Московском Кремле, сообщает НТВ.

PixelAnarchy Елочные шары

Высота главной новогодней ели страны — 30 метров, размах нижних ветвей — 15 метров. Дереву 110 лет.

Ель доставят в Кремль на автопоезде 17 декабря, ее установят на Соборной площади и начнут украшать.

В этом году новогоднее представление в Кремле посетят 6 тыс. детей из разных регионов России. Праздник пройдет 26 декабря 2016 года в Государственном Кремлевском Дворце.