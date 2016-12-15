Прага, 15 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Третий этап Кубка мира по биатлону стартует в четверг, 15 декабря, в чешском городке Нове Место. Об этом сообщается на сайте Союз биатлонистов России.

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«Кубковые соревнования среди сильнейших биатлонистов планеты перемещаются в чешский городок Нове Место на Мораве, прочно обосновавшийся в спортивном календаре», — говорится в сообщении.

Соревнования откроет мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Женская спринтерская гонка на 7,5 км также с двумя заходами на стрельбище состоится 16 декабря.

Кроме того, 17 декабря у мужчин и женщин пройдут гонки преследования.