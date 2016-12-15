Ярославль, 15 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле активно идет подготовка к Новому году, который обещает стать особенно ярким. В городе идет активное украшение улиц, при этом ряд идей перенесено из подмосковных Химок, которые ранее возглавлял нынешний и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз оформления улицы Кирова

«Встреча наступающего 2017 года станет уникальной по роскоши светового убранства улиц, площадей и парков. Одной из самых ярких «страниц» ярославского новогоднего светового шоу станут оригинальные сюжетные инсталляции», — рассказали ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В Химках при встрече 2015 года по сообщению портала «Подмосковье сегодня» было задействовано около 16 км гирлянд.

Другая пришедшая из Подмосковья идея — огромные елочные игрушки. Одна из таких сейчас монтируется на центральной пешеходной улице — улице Кирова. Подобные шары были установлены в Химках при праздновании наступления 2016 года.

«В течение двух недель сюжетные световые инсталляции будут установлены на Советской и Юбилейной площадях. Так, рядом с главной елкой Ярославля на Советской площади появится волшебная переливающаяся огнями карета с упряжкой из четырех сверкающих лошадей. Центральную клумбу на Октябрьской площади украсит заснеженная электрическая новогодняя елка с тремя сказочными белыми медведями у подножия. В парке на бульваре Мира и на территории Власьевского сквера декабрьский сумрак рассеют искристые «упряжки Деда Мороза». «Снеговики-музыканты» заиграют на клумбе в центре Красной площади. Кружевом новогодней иллюминации оденется улица Советская, а на Андропова электрогирляндами будут украшены опоры уличных фонарей», — говорится в сообщении на официальном портале мэрии Ярославля.

Конструкции в виде светящихся оленьих упряжек Деда Мороза, зайцев, медведей и лис, играющих на трубах снеговиков также были размещены в парках и скверах Химок в преддверии 2016 года. Оттуда же пришла идея обильного украшения силуэтов деревьев гирляндами, которая уже вызвало одобрения ярославцев в социальных сетях.

Однако есть одна серьезная отличительная особенность. В Химках Владимира Слепцова критиковали за расходование бюджетных средств на новогоднее украшение. По данным оппозиционной главе «Городской газеты» на украшение города было потрачено около 135 млн бюджетных рублей. В Ярославле же бюджетные средства, как сообщили в мэрии, на праздничное украшение города не тратятся.

«Финансирование производства всех вышеперечисленных работ проводится за счет средств предпринимателей, принявших активное участие в процессе подготовки любимого города к встрече Нового года», — говорится в сообщении официального портала мэрии Ярославля.