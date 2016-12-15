Ярославль встретит Новый год почти как Химки
Ярославль, 15 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле активно идет подготовка к Новому году, который обещает стать особенно ярким. В городе идет активное украшение улиц, при этом ряд идей перенесено из подмосковных Химок, которые ранее возглавлял нынешний и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Встреча наступающего 2017 года станет уникальной по роскоши светового убранства улиц, площадей и парков. Одной из самых ярких «страниц» ярославского новогоднего светового шоу станут оригинальные сюжетные инсталляции», — рассказали ИА REGNUM в мэрии Ярославля.
В Химках при встрече 2015 года по сообщению портала «Подмосковье сегодня» было задействовано около 16 км гирлянд.
Другая пришедшая из Подмосковья идея — огромные елочные игрушки. Одна из таких сейчас монтируется на центральной пешеходной улице — улице Кирова. Подобные шары были установлены в Химках при праздновании наступления 2016 года.
«В течение двух недель сюжетные световые инсталляции будут установлены на Советской и Юбилейной площадях. Так, рядом с главной елкой Ярославля на Советской площади появится волшебная переливающаяся огнями карета с упряжкой из четырех сверкающих лошадей. Центральную клумбу на Октябрьской площади украсит заснеженная электрическая новогодняя елка с тремя сказочными белыми медведями у подножия. В парке на бульваре Мира и на территории Власьевского сквера декабрьский сумрак рассеют искристые «упряжки Деда Мороза». «Снеговики-музыканты» заиграют на клумбе в центре Красной площади. Кружевом новогодней иллюминации оденется улица Советская, а на Андропова электрогирляндами будут украшены опоры уличных фонарей», — говорится в сообщении на официальном портале мэрии Ярославля.
Конструкции в виде светящихся оленьих упряжек Деда Мороза, зайцев, медведей и лис, играющих на трубах снеговиков также были размещены в парках и скверах Химок в преддверии 2016 года. Оттуда же пришла идея обильного украшения силуэтов деревьев гирляндами, которая уже вызвало одобрения ярославцев в социальных сетях.
Однако есть одна серьезная отличительная особенность. В Химках Владимира Слепцова критиковали за расходование бюджетных средств на новогоднее украшение. По данным оппозиционной главе «Городской газеты» на украшение города было потрачено около 135 млн бюджетных рублей. В Ярославле же бюджетные средства, как сообщили в мэрии, на праздничное украшение города не тратятся.
«Финансирование производства всех вышеперечисленных работ проводится за счет средств предпринимателей, принявших активное участие в процессе подготовки любимого города к встрече Нового года», — говорится в сообщении официального портала мэрии Ярославля.