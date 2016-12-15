Калуга, 15 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Калужское региональное отделение Общероссийского народного фронта выявило факт неэффективной траты 10,8 млн руб. на ремонт отделения Пенсионного фонда в Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор по организационной работе калужских «фронтовиков» Владислав Бояровский.

Onf.ru Здание Пенсионного фонда в городе Козельске

Региональное отделение ОНФ в Калужской области проверило государственный контракт на сумму 10,8 млн руб. на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания управления Пенсионного фонда в городе Козельске. Исполнителю было предложено в сентябре за 30 дней провести работы в том числе реставрационные, в здании, которое является частью фабричного ансамбля XVIII—XX вв.

Между тем, общественники выяснили, что государственное учреждение — отделение Пенсионного фонда по Калужской области — направляет миллионы рублей налогоплательщиков на ремонт помещений, собственником которых не является, а использует на основании договора срочного пользования.

«Сомнительно выглядит ситуация, когда значительные траты, связанные с заменой всех инженерных коммуникаций, несет не собственник здания, а один из пользователей помещений в лице Пенсионного фонда. К тому же масштабные работы предусмотрены в помещениях, которые учреждению предоставлены в пользование не на бессрочной основе, а лишь на 10-летний срок. Обращает внимание на себя и то обстоятельство, что заказчик установил сроки исполнения ремонтных работ в один месяц, то есть к ноябрю здание должны были отремонтировать. Исполнитель это обязательство не выполнил, тем самым нарушив контрактные сроки», — отметил член регионального штаба ОНФ в Калужской области Михаил Калюта.

В своем задании Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области обозначило полный комплекс работ по сохранению памятника. Последовательность работ предусматривала сначала ремонт крыши, фундамента, фасада, а только затем внутреннюю отделку помещений. На деле работы были организованы в обратной последовательности, что не может не сказаться на эффективности финансовых затрат.

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру Калужской области и проведенная прокурорская проверка выявила ряд нарушений, допущенных Пенсионным фондом при организации ремонтных работ, которые продолжаются и сегодня, несмотря на срок в 30 дней.

Как выяснили правоохранители, цена контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания УПФР в Козельском районе завышена более чем на 580 тыс. руб. Кроме того, в нарушение контракта приемка и оплата части выполненных работ проводилась без должностных лиц Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области и в отсутствии утвержденной данным ведомством отчетной документации.

По результатам выявленных нарушений прокуратура Калужской области вынесла в адрес управляющего ОПФР России по Калужской области представление.

Как сообщало ИА REGNUM, роскошные дворцы, отстроенные для офисов Пенсионных фондов в регионах, уже стали притчей во языцех. И какие бы кризисы страну не сотрясали, сворачивать свою витрину напоказ чиновники не собираются. Этот вопрос получил особенную остроту, когда Счетная палата страны обнародовала результаты проверки использования средств Пенсионного фонда РФ на капстроительство в 2013—2015 годах.

По данным ведомства, ПФР направил за два с небольшим года на возведение, покупку и аренду зданий более 14 млрд рублей. Эта сумма значительно завышена, отмечали аудиторы. В то время, как по внутренним нормативам Пенсионного фонда на каждого сотрудника должно приходиться от 16,2 до 19,2 кв. м офисной площади, по нормативу для федеральных органов государственной власти на эти цели отводится лишь 9 кв. м. За отчетный период площадь находившихся в распоряжении ПФР помещений увеличилась на 6,3% — с 2 065,4 тысяч до 2 195,4 тыс. квадратных метров. Большие, чем необходимо, здания были приобретены ПФР в Чеченской Республике, Томской области и ХМАО. Помимо этого, ежегодно на 20−23% росли расходы Пенсионного фонда на аренду. По данным аудитора, по 24 объектам из 50 превышены утвержденные российским правительством нормативы, а в пяти регионах цена приобретения недвижимости вместе с ремонтом превышала стоимость строительства.

Напомним, что средняя пенсия в России составила в 2016 году чуть более 12 тыс. рублей.